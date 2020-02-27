В Италии коронавирус подхватил профессиональный футболист
Число заболевших коронавирусом в Италии продолжает расти. По последним данным, количество инфицированных выросло до 528 человек, среди них – известный в стране профессиональный футболист.
Речь идет о 22-летнем игроке клуба «Пьянезе» из третьего дивизиона итальянской лиги серии C. Молодому человеку пришлось пропустить последний матч своей команды в минувшее воскресенье из-за того, что ему нездоровилось.
У спортсмена, чье имя не называется, поднялась температура, после чего он добровольно согласился на карантин. Накануне молодой человек сдал анализы, которые и показали наличие в его крови коронавирусу. Затем футболиста доставили на скорой помощи в ближайшую инфекционную больницу. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, передает агентство РИА Новости.
Напомним, что вирус COVID-2019 продолжает распространяться по Европе. Недавно первый случай инфицирования выявили в Хорватии. Заболевший мужчина вернулся из Италии, где он вместе со своей девушкой посетил футбольный матч.
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