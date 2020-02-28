В Ставрополе обсудили меры по борьбе с нелегальной табачной продукцией

– Ситуация на рынке нелегальной табачной продукции достигла своего исторического максимума. В среднем по стране почти каждая шестая пачка сигарет является нелегальной. Это означает, что в ответ на повышение табачных налогов и цен на сигареты, российские потребители не бросают курить, а переходят на нелегальную продукцию, - объяснил руководитель отдела «БАТ Россия» по борьбе с нелегальной торговлей Игорь Черкасский.

Сократить объёмы контрафакта на табачном рынке в Ставропольском крае позволят комплексный подход и внедрение таких мер как распространение обязательной маркировки табачных изделий и запрет на продажу немаркированной продукции; ограничение незаконного перемещения табачной продукции через государственную границу России со странами - членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС. Но самое главное - это введение единой минимальной цены на табачную продукцию, по аналогии с алкогольной отраслью. Часть этих инициатив уже реализована или находится в стадии обсуждения и разработки. Крайне важно, чтобы весь комплекс мер был закреплён в законодательстве, - сказала Алиса Андреева, управляющий по корпоративным вопросам Южного региона «Филип Моррис Интернэшнл» в России.