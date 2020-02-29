Ученые рассказали, почему пожилые мужчины умирают от коронавируса чаще всего

Ученые рассказали, почему пожилые мужчины умирают от коронавируса чаще всего

Коронавирус находится на пороге глобальной пандемии. Эксперты говорят, что если это произойдет, пожилые мужчины подвергнутся наибольшему риску серьезных заболеваний и смерти.

Мужчины умирают от коронавируса в два раза чаще, чем женщины. Уровень смертности среди мужчин в Китае составляет 2,8%, по сравнению с 1,7% среди женщин, согласно отчету, опубликованному на прошлой неделе Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний.
Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что 80% людей, умерших от коронавируса в Китае - старше 60 лет. Исследование в The Lancet показало, что средний возраст среди граждан Китая, у кого развилась пневмония в результате коронавируса -  55 лет.

Врач Лона Моди, начальник отдела гериатрической и паллиативной медицины в Медицинской школе Мичиганского университета (США):
«Мы знаем, что пожилые люди восприимчивы к инфекциям в целом, и вирусам, в частности. Иммунная система становится с возрастом менее сильной".

У мужчин слабее иммунитет

"Женщины лучше реагируют на инфекционные заболевания, чем мужчины, об этом можно судить по вирусу гриппа. Зато они больше восприимчивы к аутоиммунным заболеваниям , как волчанка и ревматоидный артрит, чем мужчины - четыре из пяти человек с аутоиммунными заболеваниями - женщины", - пишет издание MedicalXpress.

Опасность курения при заражении коронавирусом

Но различия выходят за рамки биологии и образа жизни, это может повлиять на риск смертельного исхода. Исследования показали, что мужчины в Китае курят чаще, чем женщины - половины китайских мужчин курящие, по сравнению с примерно 3% женщин. Оказывается, курение активирует рецептор ACE-2, используемый коронавирусом для заражения клеток человека.

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Теги : коронавирус
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Ученые рассказали, почему пожилые мужчины умирают от коронавируса чаще всего


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