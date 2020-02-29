Ученые рассказали, почему пожилые мужчины умирают от коронавируса чаще всего

«Мы знаем, что пожилые люди восприимчивы к инфекциям в целом, и вирусам, в частности. Иммунная система становится с возрастом менее сильной".

У мужчин слабее иммунитет

"Женщины лучше реагируют на инфекционные заболевания, чем мужчины, об этом можно судить по вирусу гриппа. Зато они больше восприимчивы к аутоиммунным заболеваниям , как волчанка и ревматоидный артрит, чем мужчины - четыре из пяти человек с аутоиммунными заболеваниями - женщины", - пишет издание MedicalXpress.

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