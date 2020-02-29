Ученые рассказали, почему пожилые мужчины умирают от коронавируса чаще всего
Коронавирус находится на пороге глобальной пандемии. Эксперты говорят, что если это произойдет, пожилые мужчины подвергнутся наибольшему риску серьезных заболеваний и смерти.
Мужчины умирают от коронавируса в два раза чаще, чем женщины. Уровень смертности среди мужчин в Китае составляет 2,8%, по сравнению с 1,7% среди женщин, согласно отчету, опубликованному на прошлой неделе Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний.
Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что 80% людей, умерших от коронавируса в Китае - старше 60 лет. Исследование в The Lancet показало, что средний возраст среди граждан Китая, у кого развилась пневмония в результате коронавируса - 55 лет.
Врач Лона Моди, начальник отдела гериатрической и паллиативной медицины в Медицинской школе Мичиганского университета (США):
«Мы знаем, что пожилые люди восприимчивы к инфекциям в целом, и вирусам, в частности. Иммунная система становится с возрастом менее сильной".
У мужчин слабее иммунитет
"Женщины лучше реагируют на инфекционные заболевания, чем мужчины, об этом можно судить по вирусу гриппа. Зато они больше восприимчивы к аутоиммунным заболеваниям , как волчанка и ревматоидный артрит, чем мужчины - четыре из пяти человек с аутоиммунными заболеваниями - женщины", - пишет издание MedicalXpress.
Опасность курения при заражении коронавирусомНо различия выходят за рамки биологии и образа жизни, это может повлиять на риск смертельного исхода. Исследования показали, что мужчины в Китае курят чаще, чем женщины - половины китайских мужчин курящие, по сравнению с примерно 3% женщин. Оказывается, курение активирует рецептор ACE-2, используемый коронавирусом для заражения клеток человека.
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