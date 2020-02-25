Ученые подсчитали точную смертность от коронавируса
Ее средний показатель составляет 2,3%, что в сотни раз больше, чем при гриппе. Среди критических больных смертность достигает 49%.
Китайские ученые на основе всей имеющейся в стране информации произвели арифметические расчеты показателей смертности от коронавируса COVID-19. Компьютер обработал данные по 72 000 пациентов и вывел, что средняя смертность от вируса составляет 2,3%. Это примерно соответствует показателям смертности от пневмонии после начала эры антибиотиков. Большинство случаев коронавируса проходит с умеренными симптомами, а самый большой удар принимают на себя пожилые пациенты. Информацию об этом публикует журнал JAMA.
Это самое масштабное исследование, основанное на таком обширном материале. Ученые взяли информацию по всем 72 314 заболевшим на 11 февраля этого года. Из них у 44 672 достоверно диагностировали COVID-19 (62%) на основе теста со слюной. 16 186 случаев названы "возможными" проявлениями вируса (был контакт с заболевшими, появились симптомы), 10 567 подтверждены клинически (только провинция Хубей, полное обследование, включая рентген). У 889 пациентов лабораторный анализ подтвердил коронавирус, но никаких симптомов так и не появилось.
Чаще всего заболевали люди от 30 до 79, затем от 20 до 29, после этого - старше 80. 1% случаев вируса диагностирован в возрасте до 10 и от 10 до 19. Из всех достоверно подтвержденных случаев 1 023 пациента умерли от COVID-19, что составляет смертность в 2,3%. В возрастной группе старше 80 она достигает 14,8%. Среди тех, чье здоровье в критическом состоянии, уровень смертности - 49%. В ходе другого небольшого исследования в Ухане было установлено, что смертность среди критических больных на уровне 62%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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