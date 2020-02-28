Человечество не сможет полностью победить коронавирус. Недуг станет аналогом гриппа

"Основные опасения по поводу этого патогена связаны не с масштабами и смертностью в ходе нынешней вспышки. Штамм может закрепиться среди тех людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя вирус в окружающую среду", - рассказал член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов.

Ранее с таким заявлением уже выступали китайские медики. По их словам, новый тип коронавируса имеет уникальный патоген, которым не обладал еще не один возбудитель атипичной пневмонии. Сейчас средний инкубационный период среди больных коронавирусом составляет от 14 до 27 дней. Именно из-за этого врачи по всему миру не могут сдерживать распространение патогена.