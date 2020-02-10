Пенсионеров из Новосибирской области бесплатно доставляют в клиники для диспансеризации
По федеральному проекту "Старшее поколение" национального проекта "Демография" регион приобрел 10 специализированных автомобилей.
В Новосибирской области пожилых людей безвозмездно привозят в медицинские учреждения для диспансеризации. В 2019 году диспансеризацию прошли 2 295 пенсионера из сельских районов региона.
Занимающиеся этим мобильные бригады работают в 10 районах - Колыванском, Купинском, Маслянинском, Новосибирском, Сузунском, Северном, Татарском, Тогучинском, Усть-Таркском и Чановском. В нынешнем году, по информации министерства труда и социального развития Новосибирской области, будет обновлен автопарк мобильных бригад: для их нужд купят еще 41 автомобиль.
В пресс-службе регионального правительства пояснили, что такой услугой могут воспользоваться жители сельской местности старше 65 лет. В медучреждения их привозят не только для диспансеризации. Также проводится вацинация пенсионеров и дополнительные скрининги и обследования.
Все автомобили снабжены приспособлениями для перевозки маломобильных людей: у них есть подъемники для инвалидных колясок, внутри салона - крепления для них, кнопки для вызова водителя.
В пресс-службе отметили, что проект "Старшее поколение", который начался осенью 2019 года, реализуется муниципалитетами, регилональным минздравом и министерством труда и социального развития Новосибирской области.
МедикФорум рассказал ранее о спасении пациента в центральной больнице Ордынского района Новосибирской области.
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