В Новосибирске отремонтируют еще одну поликлинику

"Будущее за пациентоориентированностью. Открытая регистратура удобна. Непривычно, был психологический барьер у регистраторов, но мы обучили персонал, - цитирует пресс-слуба министерства здравоохранения Новосибирской области мнение специалиста.

Работы будут вестись в рамках национального проекта "Здравоохранение", их планируется завершить к 2024 году. Помимо этого, в поликлиние установят новейшее оборудование.К поликлинике приписано более 90 тысяч жителей Кировского района, из которых 20 тысяч - дети.В минувшем году медицинскому учреждению по тому же нацпроекту были выделены средства на ремонт первого этажа детского отделения. Там оборудовали открытую регистратуру, современное картохранилище, колл-центр, игровая комната и комната для кормления грудных детей, массажный кабинет.По словам главного врача поликлиники Татьяны Федорининой, все это и есть бережливые технологии.Кроме того, была заменена проводка и был установлен лифт - до этого он отсутствовал. Из оборудования можно отметить появление в детском отделении рентгеновского диагностического стационарного комплекс за 13 миллионов рублей.Ранее МедикФорум рассказал о проведении в Новосибирске конференции по школьной медицине.