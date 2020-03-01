Вейперы показывают изменения в генах, связанные с раком - исследование
Использование электронных сигарет может оказать более глубокое и долгосрочное воздействие, чем считалось ранее. Новое исследование, опубликованное в журнале Epigenetics, показало, что вейпинг вызывает химические изменения в генах, похожие на изменения у курильщиков.
Что еще более тревожно, эти эпигенетические изменения обнаруживаются при всех типах рака человека и других серьезных заболеваниях.
Исследование было проведено группой ученых из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии (США). Команда изучила 45 добровольцев, разделив их на три группы: курильщики, использующие вейпинг и контрольная группа с участниками, не использующих вейп и сигареты. Команда сделала анализы крови, чтобы проверить химические изменения в ДНК, которые влияют на активность генов. Они влияют на экспрессию генов, стабильность генома на разных стадиях развития.
Текущая работа является продолжением более раннего исследования, проведенного этой же группой. В нем было обнаружено ненормальное количество экспрессий генов у людей, которые вейпят или курят. Эти изменения не обязательно означают, что у этих людей разовьется рак, но это может указывать на воздействие канцерогенных элементов в вейп-инструментах.
"Результаты подтверждают последующие общегеномные исследования эпигенетических эффектов вейпинга, которые могут дополнительно прояснить последствия употребления электронных сигарет для здоровья".
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