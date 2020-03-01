Вейперы показывают изменения в генах, связанные с раком - исследование

"Результаты подтверждают последующие общегеномные исследования эпигенетических эффектов вейпинга, которые могут дополнительно прояснить последствия употребления электронных сигарет для здоровья".

Что еще более тревожно, эти эпигенетические изменения обнаруживаются при всех типах рака человека и других серьезных заболеваниях. Исследование было проведено группой ученых из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии (США). Команда изучила 45 добровольцев, разделив их на три группы: курильщики, использующие вейпинг и контрольная группа с участниками, не использующих вейп и сигареты. Команда сделала анализы крови, чтобы проверить химические изменения в ДНК, которые влияют на активность генов. Они влияют на экспрессию генов, стабильность генома на разных стадиях развития.Текущая работа является продолжением более раннего исследования, проведенного этой же группой. В нем было обнаружено ненормальное количество экспрессий генов у людей, которые вейпят или курят. Эти изменения не обязательно означают, что у этих людей разовьется рак, но это может указывать на воздействие канцерогенных элементов в вейп-инструментах.Медикфорум писал о пяти способах справиться с перееданием.