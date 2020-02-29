Диетологи назвали 5 действенных способов справиться с перееданием

«Исследования показали, что щедрая порция клетчатки на завтрак помогает ощущать себя более сытым, есть меньше на протяжении остальной части дня», - рассказали диетологи.

Как сообщает MedikForum, специалисты в области питания назвали эффективные способы взять под контроль вредную привычку переедать на портале Times Now Людям с проблемой переедания нужно включить в рацион овес, бобовые, свежие овощи и фрукты – это один из самых действенных способов заставить организм чувствовать себя сытым дольше, не испытывать обостренного аппетита.Употребление богатых белком продуктов и блюд – один из самых действенных способов загрузить свое пищеварение работой и надолго забыть о голоде, заставляющем набрасываться на вредную еду. Конкретно справиться с перееданием хорошо помогают завтраки, содержащие много белка и сложных углеводов.Доказано: поедая продукты прямо из упаковочных коробок, человек склонен съедать больше. По словам диетологов, есть пищу всегда нужно с тарелок, это лучше помогает отмерять подходящий размер порции.Долгое жевание замедляет процесс приема пищи, при этом мозг быстрее получает сигналы пищеварительной системы о насыщении. Согласно научным данным, люди, которые едят медленно, отличаются более низким индексом массы тела (ИМТ).Нервное напряжение заставляет организм выделять дополнительный кортизол, повышающий аппетит и способствующий перееданию. Ищите действенные способы справляться со стрессом, чтобы не тянуться лишний раз за перекусом. Например, хорошо помогают физические упражнения, дыхательные упражнения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты нужно исключить из питания после 30 лет, чтобы оставаться стройным с возрастом.