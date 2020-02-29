Диетологи назвали 5 действенных способов справиться с перееданием
Частое переедание повышает риск ожирения, болезней сердца, диабета, но существуют действенные способы справиться с ним. В частности, диетологи советуют для этого есть больше клетчатки и белка.
Как сообщает MedikForum, специалисты в области питания назвали эффективные способы взять под контроль вредную привычку переедать на портале Times Now.
Употреблять продукты, богатые клетчаткой. Людям с проблемой переедания нужно включить в рацион овес, бобовые, свежие овощи и фрукты – это один из самых действенных способов заставить организм чувствовать себя сытым дольше, не испытывать обостренного аппетита.
«Исследования показали, что щедрая порция клетчатки на завтрак помогает ощущать себя более сытым, есть меньше на протяжении остальной части дня», - рассказали диетологи.
Увеличить количество белка. Употребление богатых белком продуктов и блюд – один из самых действенных способов загрузить свое пищеварение работой и надолго забыть о голоде, заставляющем набрасываться на вредную еду. Конкретно справиться с перееданием хорошо помогают завтраки, содержащие много белка и сложных углеводов.
Не есть из упаковок. Доказано: поедая продукты прямо из упаковочных коробок, человек склонен съедать больше. По словам диетологов, есть пищу всегда нужно с тарелок, это лучше помогает отмерять подходящий размер порции.
Пережевывать по 30 раз. Долгое жевание замедляет процесс приема пищи, при этом мозг быстрее получает сигналы пищеварительной системы о насыщении. Согласно научным данным, люди, которые едят медленно, отличаются более низким индексом массы тела (ИМТ).
Защищаться от стресса. Нервное напряжение заставляет организм выделять дополнительный кортизол, повышающий аппетит и способствующий перееданию. Ищите действенные способы справляться со стрессом, чтобы не тянуться лишний раз за перекусом. Например, хорошо помогают физические упражнения, дыхательные упражнения.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты нужно исключить из питания после 30 лет, чтобы оставаться стройным с возрастом.
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