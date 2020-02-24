Число умерших от коронавируса в Китае достигло 2592 человек
Новый коронавирус не сдает свои позиции. По официальным данным КНР, к 24 февраля число жертв COVID-2019 достигло 2592 человек, а число подтвержденных случаев заражения – 77 150 человек.
При этом 24 734 людям в Китае удалось вылечиться, они уже выписаны из медицинских учреждений. Сейчас коронавирусом болеют 49 824 человека, из них 9 915 – в тяжелом состоянии. Об этом информирует государственный комитет КНР по здравоохранению.
Официальные власти Поднебесной также сообщили, что за последние сутки в КНР было выявлено более 400 новых случаев заражения. При этом из больниц выписались 1846 человек, 150 умерли – подавляющее большинство из них (149) в провинции Хубэй, передает информационное агентство РИА Новости.
Ранее наш портал «Медикфорум» писал о том, что первой европейской страной с несколькими смертельными случаями, связанными с коронавирусом, стала Италия. Накануне там скончалась женщина. Это уже третий случай в стране за минувшую неделю.
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