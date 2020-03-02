Пинг-понг может стать спасением для больных синдромом паркинсонизма
Давно известно, что пинг-понг развивает координацию движений, улучшает рефлексы, а также стимулирует мозговую активность. Недавно японские ученые из Университета Фукуоки исследовали влияние пинг-понка на людей с синдромом Паркинсона. Они создали группу из 12 человек, больных паркинсонизмом, и наблюдали за их состоянием в течение полугода.
Все это время они еженедельно играли в пинг-понг около часа, а после игры практиковали растяжку. Результат эксперимента ошеломил исследователей, поскольку начал проявляться уже через 3 месяца. Улучшения были налицо. После завершения эксперимента каждый его участник научился заново держать ручку и писать вполне различимые символы, а также самостоятельно одеваться.
Более того, у участников исследования улучшился контроль лицевых мышц и осанка, а тремор и физическое напряжение напротив - уменьшились.
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