Пинг-понг может стать спасением для больных синдромом паркинсонизма

Все это время они еженедельно играли в пинг-понг около часа, а после игры практиковали растяжку. Результат эксперимента ошеломил исследователей, поскольку начал проявляться уже через 3 месяца. Улучшения были налицо. После завершения эксперимента каждый его участник научился заново держать ручку и писать вполне различимые символы, а также самостоятельно одеваться.Более того, у участников исследования улучшился контроль лицевых мышц и осанка, а тремор и физическое напряжение напротив - уменьшились.