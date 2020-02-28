Ученые сообщили, какую опасную болезнь лечит игра в настольный теннис

Ученые из Фукуоки официально заявили о своем открытии на 72-й ежегодной конференции Неврологической академии США.В качестве доказательства ими были представлены результаты исследования, в котором приняли участие 12 человек с болезнью Паркинсона той или иной степени тяжести.Добровольцы, возраст которых перевалил за 70, полгода играли в настольный теннис раз в неделю под наблюдением специалистов. Спустя полгода ученые отметили, что симптомы болезни Паркинсона у испытуемых стали менее выражены. В частности, у пожилых людей улучшилась речь и почерк, стали меньше дрожать конечности, исчезли проблемы с мимикой.Вдохновившиеся своим открытием японцы обещали подготовить новое, более масштабное исследование.