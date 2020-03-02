Боль в суставах: 3 ранних признака артроза, которые вы не должны игнорировать

«Основной особенностью артрита является опухший сустав, - говорит ревматолог Узма Хак, директор по клиническим операциям в Центре артрита Джона Хопкинса в Балтиморе. - Однако боль, дискомфорт и скованность могут быть ранними признаками».

Ранние признаки артроза

Боль в в колене, бедре, позвоночнике или большом пальце ноги и т.д.

Отеки вокруг сустава (но НЕ увеличение температуры - это признак инфекции или подагра)

Боль, дискомфорт или скованность (вызванная активностью)

Что делать, если обнаружен артроз?

"Артроз не поддается лечению, но есть шаги, которые вы можете предпринять, уменьшив боль и ригидность, говорит Рошель Росиан, ревматолог из клиники Кливленда, отделение ревматологических и иммунологических заболеваний (США). - Сегодня возможно многое сделать, чтобы помочь пациенту чувствовать себя лучше".