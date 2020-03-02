Боль в суставах: 3 ранних признака артроза, которые вы не должны игнорировать
Нередки случаи, когда вы испытываете боль в суставах, особенно если активны, занимаетесь бегом. Это может быть вызвано повреждением мышц, сухожилий и связок вокруг сустава, тендинитом, растяжением. Но если вы начинаете испытывать ноющую боль и скованность на регулярной основе, особенно если боль ощущается непосредственно в суставе, у вас может развиться артроз (остеоартрит).
«Основной особенностью артрита является опухший сустав, - говорит ревматолог Узма Хак, директор по клиническим операциям в Центре артрита Джона Хопкинса в Балтиморе. - Однако боль, дискомфорт и скованность могут быть ранними признаками».
Артроз описывает более 100 различных состояний, которые влияют на суставы и окружающие ткани. Они подразделяются на две основные категории: воспалительный артрит (ревматоидный) и артоз (остеоартрит, остеоартроз).
Ранние признаки артроза
- Боль в в колене, бедре, позвоночнике или большом пальце ноги и т.д.
- Отеки вокруг сустава (но НЕ увеличение температуры - это признак инфекции или подагра)
- Боль, дискомфорт или скованность (вызванная активностью)
Что делать, если обнаружен артроз?
"Артроз не поддается лечению, но есть шаги, которые вы можете предпринять, уменьшив боль и ригидность, говорит Рошель Росиан, ревматолог из клиники Кливленда, отделение ревматологических и иммунологических заболеваний (США). - Сегодня возможно многое сделать, чтобы помочь пациенту чувствовать себя лучше".
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