5 симптомов, которые говорят о заболеваниях кишечника

Симптом: кровь в стуле

Симптом: затруднение глотания

Симптом: необъяснимая потеря веса и боли в животе

«Большинство людей прибавляют в весе с возрастом, потому что их метаболизм замедляется», - говорит она. «Если вы худеете без особых усилий - это красный флаг».

Симптом: длительный запор

Симптом: острая боль