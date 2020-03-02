5 симптомов, которые говорят о заболеваниях кишечника
Врачи отмечают, что есть несколько симптомов заболеваний желудка и кишечника, которые не следует списывать со счетов - они сигнализируют серьезных проблемах.
Симптом: кровь в стулеКровь может напугать. Обычно, это не опасно для жизни, говорит Николас Э. Энтони, гастроэнтеролог из США. Наиболее частыми причинами являются геморрой и трещины заднего прохода (разрывы слизистой оболочки). Но кровь может быть одним из первых симптомов рака толстой кишки, особенно если она сопровождается изменением поведения кишечника или формы стула. Поскольку рак кишечника встречается у людей старше 50 лет, особенно важно, чтобы пожилые люди обратились к врачу без промедления.
Симптом: затруднение глотанияДискомфорт при глотании случается из-за инфекции, язвы, или рубцовой ткани (может развиться при кислотном рефлюксе). Все большее число людей диагностируют эозинофильный эзофагит (ЭОЭ), хроническое аллергическое воспалительное заболевание, основная причина проблем с глотанием.
Симптом: необъяснимая потеря веса и боли в животе
«Большинство людей прибавляют в весе с возрастом, потому что их метаболизм замедляется», - говорит она. «Если вы худеете без особых усилий - это красный флаг».Причины: язвенная болезнь желудка, целиакия, воспалительные заболевания кишечника, сверхактивная щитовидная железа.
Симптом: длительный запорЗапор определяется как три и менее испражнений в неделю. Если запор не лечить, со временем стул в толстой кишке может стать настолько большим и твердым, что ваше тело не сможет его удалить - это болезненно и даже смертельно.
Симптом: острая больНепроходящая острая боль указывает на аппендицит, дивертикулит или серьезную инфекцию.
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