Есть ли у вас сердечная недостаточность? 7 признаков, которые говорят об этом
Одышка, отек ног, увеличение веса могут быть признаками сердечной недостаточности, способной довести человека до смертельного инфаркта.
Как сообщает MedikForum.ru, сердечная недостаточность может развиваться постепенно, ее симптомы нередко воспринимаются как проявление других, менее опасных состояний. Чем дольше не замечаются ее признаки, тем более драматичными могут оказаться последствия.
Признаки, которые говорят о сердечной недостаточности, были названы специалистами Национального института сердца, легких и крови (США).
Одышка. Является самым красноречивым знаком. Начинает ощущаться «воздушный голод» - независимо от того, насколько глубоко вдыхаете, вы не чувствуете, что получаете достаточно кислорода.
Привычная нагрузка становится слишком тяжелой. Физические упражнения, без проблем выполнявшие ранее, могут вызывать приступы удушья. Ходьба по квартире – потребовать усилий.
Проблемы с дыханием в положении лежа. В горизонтальной позиции часть крови из ног возвращается в кровоток, что увеличивает ее количество, поступающее в сердце. Здоровый орган компенсирует приток благодаря насосному механизму. При сердечной недостаточности миокард не справляется с нагрузкой, возникают одышка, чувство нехватки воздуха. Человек испытывает облегчение, только приподняв голову.
Конечности опухают. Явный признак отека, спровоцированного сердечной недостаточностью, - вы нажимаете пальцем, и этот оттиск остается еще в течение нескольких секунд.
Набор веса. Данный признак, который говорит о нарушении работы сердца, часто ошибочно принимают за накопление жира. Но в случае сердечной недостаточности полнота, вызванная задержкой жидкости, возникает внезапно, - особенно быстро вырастает живот.
Учащенное мочеиспускание. Борясь с накоплением жидкости, организм человека со слабым сердцем заставляет его чаще ходить в туалет (особенно по ночам). Если при этом сократить потребление воды, становится лишь хуже – при сердечной недостаточности обезвоживание вызывает напряжение, увеличивающее частоту сердечных сокращений и одышку.
Проблемы пищеварения. Плохая работа сердца отражается на пищеварительной системе, которая начинает страдать из-за недостаточного кровоснабжения. Может возникать ряд эффектов - расстройство желудка, отсутствие аппетита, тошнота, запор.
Холодные руки и ноги. Они указывают на проблему при наличии вышеперечисленных симптомов.
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