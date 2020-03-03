Опубликованы симптомы серьёзной нехватки глюкозы в организме
Аномально низкий уровень глюкозы в организме может наблюдаться у людей, страдающих от заболеваний желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы и печени. Примечательно, что глипогликемия может появиться и у абсолютно здорового человека из-за внешних факторов.
Первая реакция мозга ни низкий уровень глюкозы - голод, причем не прекращающийся. Человек постоянно хочет есть и не может утолить голод. Дальнейшие симптомы более серьёзны: перепады настроения, головная боль, падение артериального давления, озноб и даже неадекватное поведение.
Все эти симптомы легко ликвидируется одной чашкой чая с двумя ложками сахара. Но, если эти симптомы повторяются регулярно, то необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.
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