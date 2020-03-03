Опубликованы симптомы серьёзной нехватки глюкозы в организме

Первая реакция мозга ни низкий уровень глюкозы - голод, причем не прекращающийся. Человек постоянно хочет есть и не может утолить голод. Дальнейшие симптомы более серьёзны: перепады настроения, головная боль, падение артериального давления, озноб и даже неадекватное поведение.Все эти симптомы легко ликвидируется одной чашкой чая с двумя ложками сахара. Но, если эти симптомы повторяются регулярно, то необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.