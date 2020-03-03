Из-за любителей экзотических путешествий в Краснодарском крае проводят дезинфекцию общественного транспорта
Под наблюдением врачей находятся 75 человек.
В столице Краснодарского края решили обработать дезинфицирующим средством весь общественный транспорт. Раствор столь широкого спектра действия, что может убить сразу возбудителей таких опасных заболеваний, как чума, холера и туберкулез.
Теперь этим средством ежедневно обрабатывают полы, сиденья и поручни. При этом в крае врачи держат под бдительным наблюдением 75 человек, прибывших в течение последних нескольких недель из-за границы. Коронавируса у них не обнаружено, сообщает кубанский Роспотребнадзор.
У всех путешественников, живущих в разных районах края, взяли соответствующие анализы. Лаборатории перегружены, тем не менее анализы делаются оперативно, в течение нескольких часов. Несмотря на хорошие анализы, все эти люди в данный момент находятся под домашним наблюдением медиков – они длится 14 дней. И почти со всех в ближайшее время наблюдение будет снято.
Врачи напоминают, что коронавирус — возбудитель острой респираторной вирусной инфекции, который передается воздушно-капельным путем. Симптомами заболевания являются температура; слабость; кашель; ощущение нехватки воздуха; озноб, чувство ломоты в руках и ногах; боль в горле; заложенность носа.
Зато в Кавказском районе Краснодарского края выявлена вспышка африканской чумы свиней. Специалистами Управления совместно со специалистами департамента ветеринарии Краснодарского края проводится работа по локализации очага. С целью недопущения дальнейшего распространения заболевания организована работа трех охранно-карантинных постов с круглосуточным дежурством мобильных групп.
Несмотря на предпринятые меры, были попытки вывоза свинины из угрожаемой зоны. Все они своевременно пресечены. В станице Дмитриевской продолжается подворный обход личных подсобных хозяйств с целью выявления свинопоголовья. Уже обнаружено 48 голов свиней, которые были отчуждены и направлены на уничтожение. В ЛПХ проведена дезинфекция и дератизация помещений.
В конце прошлого года в Краснодарском крае была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди школьников.
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