В Краснодарском крае решили оплачивать врачам жилье

Таким образом в регионе пытаются решить проблему нехватки кадров в здравоохранении.Для того, чтобы привлечь медиков в больницы Краснодарского края, им решили погашать стоимость снимаемого жилья. Об этом говорилось на сессии Законодательного собрания края.В частности, обсуждались изменения в статью 43 закона «Об охране здоровья населения Краснодарского края». Региональные депутаты решили, что восполнить дефицит медработников они вполне могут, если проявят некоторую лояльность в оказании соцподдержки представителям здравоохранения. К примеру, региональный бюджет вполне может взять на себя оплату найма жилых помещений от прибывающих в Краснодарский край врачей из других регионов.«Будет производиться компенсация расходов по оплате найма жилых помещений, 100 млн рублей на эти цели уже предусмотрены в бюджете. Эта мера направлена на уменьшение кадрового дефицита и закрепление медработников в учреждениях здравоохранения. Нехватка специалистов в отрасли – одна из острых социальных проблем, решать ее нам надо ускоренными темпами. Вы помните, что в своем Послании Президент поставил задачу к 2024 году обеспечить специалистами все уровни здравоохранения, а приоритетом было обозначено первичное звено», – сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.Народные избранники уверены, что эта мера сделает регион весьма привлекательным для медработников, в которых больницы испытывают серьезный недостаток. Впрочем, это проблема не только Краснодарского края, но и всей страны. Но на Кубани, оплата жилья действительно сможет помочь.Ранее МедикФорум сообщал, что в начале февраля в Краевом перинатальном центре детской краевой клинической больницы появились на свет тройняшки (два мальчика и девочка). Вес каждого малыша - около полутора килограмма. Счастливая семья из Новокубанского района родителями стала впервые. Самочувствие детей и мамы хорошее.