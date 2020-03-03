В Дагестане определили счастливых родителей

Мероприятие посетили более 200 семейных пар.

– Идея проведения акции возникла неслучайно, - отметила заместитель министра здравоохранения Дагестана Раиса Шахсинова. - Дело в том, что в Дагестане более 25 000 семейных пар с диагнозом бесплодие. На сегодняшний день есть эффективное решение проблемы - это вспомогательные репродуктивные технологии, весь спектр которых представлен в отделении ВРТ Республиканского центра охраны здоровья семьи и репродукции, в том числе экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

– Цель акции сделать так, чтобы как можно больше людей узнали о том, что процедуру ЭКО можно пройти совершенно бесплатно, за счёт средств ОМС, - рассказывает заведующая отделением ВРТ РЦОЗСиР Муминат Хархарова. - Большое количество супружеских пар в Дагестане это знают и уже использовали такую возможность. Однако, к сожалению, всё же ещё есть семьи, которые пока не владеют этой информацией. Наша задача - донести её, прежде всего, до них. Объяснить, что у них есть шанс стать счастливыми родителями.