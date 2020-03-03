В Дагестане определили счастливых родителей
В Северо-Кавказском федеральном округе Республике Дагестан прошла акция «Счастливые родители». Как удалось узнать МедикФорум, она была организована республиканским центром охраны здоровья семьи и репродукции при поддержке регионального министерства здравоохранения.
Мероприятие посетили более 200 семейных пар.
Акция выражалась в форме Дня открытых дверей для всех, кто желает заботиться о своём репродуктивном здоровье и ставит в приоритет создание семьи.
Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана, первоначально акцию планировали провести только на базе центра РЦОЗСиР в Махачкале, но идея такого мероприятия пришлась по душе врачам из лругих городов и районов республики. Поэтому счастливых родителей консультировали на территории всего региона, особенно приветливо поддержали мероприятие медицинские специалисты в женских консультациях Махачкалы, медицинских организациях Дербента, Избербаша, ДагОгней, Кизляра, Хасавюрта, Карабудахкентского, Магарамкентского, Кизлярского, Левашинского, Бабаюртовского, Гергебильского, Шамильского и Цумадинского районов.
Будущие родители получили консультации высококлассных специалистов в области медицины, посетили репродуктологов, андрологов, прошли УЗИ половых органов и кольпоскопию.
Примечательно, что всё это было бесплатно для граждан. Всем участникам вручили дополнительно специальные памятки, с информацией о том, как сохранить репродуктивное здоровье, и о современных методах лечения бесплодия.
– Идея проведения акции возникла неслучайно, - отметила заместитель министра здравоохранения Дагестана Раиса Шахсинова. - Дело в том, что в Дагестане более 25 000 семейных пар с диагнозом бесплодие. На сегодняшний день есть эффективное решение проблемы - это вспомогательные репродуктивные технологии, весь спектр которых представлен в отделении ВРТ Республиканского центра охраны здоровья семьи и репродукции, в том числе экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).
Акция «Счастливые родители» прошла в выходной день, чтобы жителям региона было удобнее, ведь в будни из-за постоянной занятости, мы забываем уделить внимание своему здоровью.
– Цель акции сделать так, чтобы как можно больше людей узнали о том, что процедуру ЭКО можно пройти совершенно бесплатно, за счёт средств ОМС, - рассказывает заведующая отделением ВРТ РЦОЗСиР Муминат Хархарова. - Большое количество супружеских пар в Дагестане это знают и уже использовали такую возможность. Однако, к сожалению, всё же ещё есть семьи, которые пока не владеют этой информацией. Наша задача - донести её, прежде всего, до них. Объяснить, что у них есть шанс стать счастливыми родителями.
С 2013 года процедуру экстракорпорального оплодотворения проводят в Дагестане по полису ОМС. К примеру, в прошлом году бесплатное ЭКО получили свыше 1600 супружеских пар.
Ранее МедикФорум сообщал, что в 2019 году в Ставропольском крае процедуру ЭКО сделали 2086 раз.
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