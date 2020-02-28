В прошлом году на Ставрополье ЭКО сделали 2086 раз
Как стало известно МедикФорум, благодаря экстракорпоральному оплодотворению 412 ставропольчанок стали мамами в прошлом году.
Экстракорпоральное оплодотворение - вспомогательная репродуктивная технология, используемая при бесплодии.
Процедура ЭКО известна по всему миру тем, что даёт возможность познать счастье родительства для пар, столкнувшихся с бесплодием одного из супругов.
В Ставропольском крае медицинские организации за 2019 год выполнили 2086 процедур ЭКО и её этапов, из которых 664 случая - криоперенос.
Изначально предполагалось, что за счёт средств обязательного медицинского страхования будет проведено 1850 процедур, однако большой спрос на такой вид медицинской помощи достаточно высок, и министерству здравоохранения Ставропольского края удалось согласовать с Фондом ОМС увеличение количества участников программы.
Таким образом, выполнено 13% от числа запланированных на указанный период объёмов медицинской помощи с применением ЭКО. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Процент наступления беременности в 2019 году составил 35,5%. К слову, этот результат-показатель характерен для всего мира.
На Ставрополье в прошлом году, после проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения, состоялось 412 родов, в результате которых на свет появилось 477 малышей.
В основном женщины обращаются для проведения процедуры ЭКО в медицинские учреждения Ставропольского края, но 154 пациентки были перенаправлены медиками в медицинские организации других субъектов Российской Федерации.
В этом году запланировано провести 1906 циклов программы ЭКО и криопереносов за счёт средств ОМС. Уже в январе выполнено 18 процедур ЭКО и 19 процедур криопереноса.
Ранее МедикФорум сообщал, что ставропольские работодатели интересуются о перспективах появления детей при трудоустройстве.
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