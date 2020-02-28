В прошлом году на Ставрополье ЭКО сделали 2086 раз

Экстракорпоральное оплодотворение - вспомогательная репродуктивная технология, используемая при бесплодии.

На Ставрополье в прошлом году, после проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения, состоялось 412 родов, в результате которых на свет появилось 477 малышей.