На Ставрополье бесплатно лечат и реабилитируют наркозависимых

Мировая статистика говорит что полностью излечиться от зависимости получается у 20-30% обратившихся наркопациентов. С учётом всех рисков, этот показатель не считается низким.

Как сообщили в управлении по информполитике Правительства региона, наркозависимым людям предоставляют именной сертификат на получение лечения и реабилитации за счёт средств бюджета Ставропольского края. Данный документ выдаётся краевым министерством труда и социальной защиты населения однократно, и оплачивает нахождение наркозависимого человека в реабилитационном центре до 180 дней.