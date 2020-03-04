На Ставрополье бесплатно лечат и реабилитируют наркозависимых
МедикФорум стало известно, что в Ставропольском крае действует специальная краевая программа, по которой жители, страдающие наркоманией и (или) токсикоманией, могут пройти бесплатное лечение и реабилитацию.
Приём наркотиков негативно влияет на психологическое и физическое состояние человека. Лечение наркомании сопровождается спектром мер, способствующих уменьшению принимаемых доз, а также полного избавления от зависимости и реабилитации, социализации наркозависимых.
Для того чтобы полностью избавиться от наркотической зависимости необходимо приложить много усилий, времени. Это длительный процесс.
Мировая статистика говорит что полностью излечиться от зависимости получается у 20-30% обратившихся наркопациентов. С учётом всех рисков, этот показатель не считается низким.
Так на Ставрополье по сертификатам социальную реабилитацию наркозависимым гражданам оказывает Межрегиональная общественная организация «Здоровое поколение Кавказа».
Лечение и реабилитация абсолютно бесплатные с апреля 2017 года в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края.
Данная организация включена в реестр поставщиков социальных услуг региона, работа на территории Кавказских Минеральных Вод ведётся с 2011 года.
Как сообщили в управлении по информполитике Правительства региона, наркозависимым людям предоставляют именной сертификат на получение лечения и реабилитации за счёт средств бюджета Ставропольского края. Данный документ выдаётся краевым министерством труда и социальной защиты населения однократно, и оплачивает нахождение наркозависимого человека в реабилитационном центре до 180 дней.
Ранее МедикФорум сообщал, что в Ставропольском крае отмечена положительная динамика по выживаемости младенцев.
Оставить комментарий