На Ставрополье бесплатно лечат и реабилитируют наркозависимых

На Ставрополье бесплатно лечат и реабилитируют наркозависимых
МедикФорум стало известно, что в Ставропольском крае действует специальная краевая программа, по которой жители, страдающие наркоманией и (или) токсикоманией, могут пройти бесплатное лечение и реабилитацию. 

Приём наркотиков негативно влияет на психологическое и физическое состояние человека. Лечение наркомании сопровождается спектром мер, способствующих уменьшению принимаемых доз, а также полного избавления от зависимости и реабилитации, социализации наркозависимых.

Для того чтобы полностью избавиться от наркотической зависимости необходимо приложить много усилий, времени. Это длительный процесс.

Мировая статистика говорит что полностью излечиться от зависимости получается у 20-30% обратившихся наркопациентов. С учётом всех рисков, этот показатель не считается низким.

Так на Ставрополье по сертификатам социальную реабилитацию наркозависимым гражданам оказывает Межрегиональная общественная организация «Здоровое поколение Кавказа».

Лечение и реабилитация абсолютно бесплатные с апреля 2017 года в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края.

Данная организация включена в реестр поставщиков социальных услуг региона, работа на территории Кавказских Минеральных Вод ведётся с 2011 года.

Как сообщили в управлении по информполитике Правительства региона, наркозависимым людям предоставляют именной сертификат на получение лечения и реабилитации за счёт средств бюджета Ставропольского края. Данный документ выдаётся краевым министерством труда и социальной защиты населения однократно, и оплачивает нахождение наркозависимого человека в реабилитационном центре до 180 дней.

Ранее МедикФорум сообщал, что в Ставропольском крае отмечена положительная динамика по выживаемости младенцев.
Теги : наркотическая зависимость, реабилитация, Ставропольский край
Яндекс.Новости Читать в Дзен
5 удивительных полезных свойств красного винного уксуса


Помогают ли маски от вируса? Ответ ученых