В Ставропольском крае увеличилось производство рыбы

Товарное рыбоводство на Ставрополье представляют два завода – «Ставропольский» по разведению карпов ставропольской и селинской пород, белого толстолобика и белого амура и ЗАО «Форелевый» по разведению радужной форели породы камлоопс.

Рыбохозяйственную деятельность на территории Ставропольского края осуществляюторганизаций, болеекрестьянских (фермерских) хозяйств и болееиндивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.Помимо этого в крае в рамках поддержки сельскохозяйственных коопераций создано два кооператива по глубокой переработке объектов аквакультуры.Под производство товарной рыбы в регионе используетсяАссортимент продукции, выпускаемой предприятиями из объектов аквакультуры представлен в основном рыбой живой или охлаждённой.Жирные виды рыб иногда считаются самыми полезными. Это связано с тем, что жирная рыба, такая как лосось, форель, сардины, тунец, сельдь и скумбрия, содержат наибольшее число питательных веществ. Например, витамин D – жирорастворимое питательное вещество, которого не хватает многим людям.Регулярное употребление рыбы положительно влияет на организм человека, снижает риск инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее МедикФорум сообщал, что в замороженных грудках цыплёнка на Ставрополье специалисты обнаружили антибиотики.