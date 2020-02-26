В Ставропольском крае увеличилось производство рыбы
Практически всем известно, что рыба входит в ТОП полезных продуктов питания. Её мясо богато витамином D, белком и другими полезными компонентами для организма человека. Так МедикФорум стало известно, что на Ставрополье возросло производство товарной рыбы.
Рыбохозяйственную деятельность на территории Ставропольского края осуществляют 75 организаций, более 40 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 150 индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.
Помимо этого в крае в рамках поддержки сельскохозяйственных коопераций создано два кооператива по глубокой переработке объектов аквакультуры.
Товарное рыбоводство на Ставрополье представляют два завода – «Ставропольский» по разведению карпов ставропольской и селинской пород, белого толстолобика и белого амура и ЗАО «Форелевый» по разведению радужной форели породы камлоопс.
Под производство товарной рыбы в регионе используется восемь водохранилищ.
Ассортимент продукции, выпускаемой предприятиями из объектов аквакультуры представлен в основном рыбой живой или охлаждённой.
Жирные виды рыб иногда считаются самыми полезными. Это связано с тем, что жирная рыба, такая как лосось, форель, сардины, тунец, сельдь и скумбрия, содержат наибольшее число питательных веществ. Например, витамин D – жирорастворимое питательное вещество, которого не хватает многим людям.
Регулярное употребление рыбы положительно влияет на организм человека, снижает риск инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее МедикФорум сообщал, что в замороженных грудках цыплёнка на Ставрополье специалисты обнаружили антибиотики.
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