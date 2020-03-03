На Ставрополье отмечена положительная динамика по выживаемости младенцев
МедикФорум стало известно, что на Ставрополье идёт реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Данный проект рассчитан до 2024 года.
Мероприятия данного регионального проекта обеспечивают доступность и качество медицинской помощи и направлены на снижение младенческой смертности до 6,0 на 1000 родившихся живыми.
Так, если сравнивать показатели 2001 года и 2019, то младенческая смертность снизилась на 60,4%: с 14,4 на 1000 родившихся живыми в 2001 году до 5,7 на 1000 родившихся живыми в 2019 году, прокомментировали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
В 2019 году отмечается уменьшение показателя младенческой смертности на практически 15% по сравнению с 2018 годом и снижение показателя на 27,8% по сравнению с 2017 годом.
В Ставропольском крае каждый случай и перинатальной смертности рассматривается на врачебной комиссии, на сегодняшний день основной причиной, по которой дети не выживают, является заболевания перинатального периода и врожденные пороки развития.
После модернизации службы родовспоможения и ввода в эксплуатацию нового перинатального центра на Ставрополье разработана трехуровневая система помощи беременным и новорожденным. Она затрагивает период беременности, родов, послеродовый период. Основной акцент сделан на маршрутизации беременных с угрозой преждевременных родов.
Специалисты краевого министерства здравоохранения осуществляют ежемесячный мониторинг работы акушерских стационаров.
– Мы реализуем национальный проект, направленный на развитие детского здравоохранения. К его мероприятиям относится большая работа по совершенствованию медицинской помощи беременным женщинам, молодым мамам и их новорожденным детям. Нам уже удалось достичь целевого показателя, который запланирован до 2024 года. Хорошие результаты обеспечиваются, в том числе благодаря усилению многоуровневой системы родовспоможения перинатальным центром, который уже имеет опыт выхаживания младенцев с экстремально низкой массой тела. В 2019 году в результате 28084 родов появилось на свет 28262 малышей, - говорит заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Наталья Козлова.
Ранее МедикФорум сообщал, что на Ставрополье в районной больнице умерла 4-летняя девочка.
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