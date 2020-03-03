На Ставрополье отмечена положительная динамика по выживаемости младенцев

– Мы реализуем национальный проект, направленный на развитие детского здравоохранения. К его мероприятиям относится большая работа по совершенствованию медицинской помощи беременным женщинам, молодым мамам и их новорожденным детям. Нам уже удалось достичь целевого показателя, который запланирован до 2024 года. Хорошие результаты обеспечиваются, в том числе благодаря усилению многоуровневой системы родовспоможения перинатальным центром, который уже имеет опыт выхаживания младенцев с экстремально низкой массой тела. В 2019 году в результате 28084 родов появилось на свет 28262 малышей, - говорит заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Наталья Козлова.

Мероприятия данного регионального проекта обеспечивают доступность и качество медицинской помощи и направлены на снижение младенческой смертности до 6,0 на 1000 родившихся живыми.Так, если сравнивать показатели 2001 года и 2019, то младенческая смертность снизилась на 60,4%: с 14,4 на 1000 родившихся живыми в 2001 году до 5,7 на 1000 родившихся живыми в 2019 году, прокомментировали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.В 2019 году отмечается уменьшение показателя младенческой смертности на практически 15% по сравнению с 2018 годом и снижение показателя на 27,8% по сравнению с 2017 годом.В Ставропольском крае каждый случай и перинатальной смертности рассматривается на врачебной комиссии, на сегодняшний день основной причиной, по которой дети не выживают, является заболевания перинатального периода и врожденные пороки развития.После модернизации службы родовспоможения и ввода в эксплуатацию нового перинатального центра на Ставрополье разработана трехуровневая система помощи беременным и новорожденным. Она затрагивает период беременности, родов, послеродовый период. Основной акцент сделан на маршрутизации беременных с угрозой преждевременных родов.Специалисты краевого министерства здравоохранения осуществляют ежемесячный мониторинг работы акушерских стационаров.Ранее МедикФорум сообщал, что на Ставрополье в районной больнице умерла 4-летняя девочка