"Стратегический запас": что нужно иметь дома, чтобы пережить эпидемию

Мясными и рыбными консервами;

Яйцами;

Крупой;

Макаронами;

Орехами;

Сухофруктами;

Растительным маслом и сухофруктами;

20 литрами чистой питьевой воды.

В некоторым СМИ уже начали появляться советы о сборе "стратегического запаса". Это вещи, которые необходимы для того, чтобы пережить эпидемию. Единственная страна, где власти посоветовали своим гражданам запастись самыми нужными бытовыми предметами, стала Германия. Немцам рекомендовали запастись:Собирая продукты питания нельзя забывать об аптечке, которую также нужно пополнить перед сложной эпидемиологической ситуацией. Прежде всего запастись дезинфицирующими средствами, обезболивающими и жаропонижающими препаратами, спазмолитиками, а также лекарствами от расстройства желудка и кишечной инфекции.