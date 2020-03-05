"Стратегический запас": что нужно иметь дома, чтобы пережить эпидемию

Стратегический запас

Эпидемиологическая ситуация в мире продолжает накаляться. Больных коронавирусом находят по всему миру. Есть страны, где смертельным недугом заражаются более 500 человек в сутки. Это Иран, Италия, Япония и Южная Корея. Власти России и других стран уже начали принимать меры, чтобы не допустить дальнейшее распространение коронавируса. Однако есть и те, кто готовятся к худшему.

В некоторым СМИ уже начали появляться советы о сборе "стратегического запаса". Это вещи, которые необходимы для того, чтобы пережить эпидемию. Единственная страна, где власти посоветовали своим гражданам запастись самыми нужными бытовыми предметами, стала Германия. Немцам рекомендовали запастись:

  • Мясными и рыбными консервами;
  • Яйцами;
  • Крупой;
  • Макаронами;
  • Орехами;
  • Сухофруктами;
  • Растительным маслом и сухофруктами;
  • 20 литрами чистой питьевой воды.
Собирая продукты питания нельзя забывать об аптечке, которую также нужно пополнить перед сложной эпидемиологической ситуацией. Прежде всего запастись дезинфицирующими средствами, обезболивающими и жаропонижающими препаратами, спазмолитиками, а также лекарствами от расстройства желудка и кишечной инфекции.
Теги : коронавирус, эпидемия, еда, лекарства
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