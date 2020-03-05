"Стратегический запас": что нужно иметь дома, чтобы пережить эпидемию
Эпидемиологическая ситуация в мире продолжает накаляться. Больных коронавирусом находят по всему миру. Есть страны, где смертельным недугом заражаются более 500 человек в сутки. Это Иран, Италия, Япония и Южная Корея. Власти России и других стран уже начали принимать меры, чтобы не допустить дальнейшее распространение коронавируса. Однако есть и те, кто готовятся к худшему.
В некоторым СМИ уже начали появляться советы о сборе "стратегического запаса". Это вещи, которые необходимы для того, чтобы пережить эпидемию. Единственная страна, где власти посоветовали своим гражданам запастись самыми нужными бытовыми предметами, стала Германия. Немцам рекомендовали запастись:
- Мясными и рыбными консервами;
- Яйцами;
- Крупой;
- Макаронами;
- Орехами;
- Сухофруктами;
- Растительным маслом и сухофруктами;
- 20 литрами чистой питьевой воды.
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