Спим и худеем: определен продукт, сжигающей калории во сне
Метаболизм - это процесс в организме, во время которого сжигаются калории. Различная еда может по разному влиять на этот процесс. Некоторые продукты ускоряют метаболизм и калории начинают сжигаться быстрее. Но далеко не каждую еду можно есть на ночь. Однако ученые Университета штата Флорида смогли найти продукт, который можно употреблять незадолго до сна, чтобы повысить метаболизм. Речь идет о нежирном твороге.
Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие молодые люди старше 20 лет. За час до сна они съедали порцию творога. У них не только повышался метаболизм, участники эксперимента также испытывали улучшение общего самочувствия. По мнению ученых, благотворный эффект на организм оказывает казеин, содержащийся в твороге. Он отвечает за бесперебойную доставку аминокислот к клеткам.
Казеин также стимулирует процесс пищеварения. Именно это приводит к тому, что пищеварительная система начинает работать более эффективно и сжигать больше калорий.
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