Спим и худеем: определен продукт, сжигающей калории во сне

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие молодые люди старше 20 лет. За час до сна они съедали порцию творога. У них не только повышался метаболизм, участники эксперимента также испытывали улучшение общего самочувствия. По мнению ученых, благотворный эффект на организм оказывает казеин, содержащийся в твороге. Он отвечает за бесперебойную доставку аминокислот к клеткам.Казеин также стимулирует процесс пищеварения. Именно это приводит к тому, что пищеварительная система начинает работать более эффективно и сжигать больше калорий.