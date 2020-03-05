Минздрав Ставрополья: Самолечение при гриппе недопустимо!
Как стало известно МедикФорум, на прошлой неделе эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ на Ставрополье оставалась на неэпидемическом уровне. В пресс-службе регионального министерства здравоохранения заявили, что спад заболеваемости среди населения наблюдается по сей день.
По информации краевого Роспотребнадзора в последнюю неделю февраля за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа обратилось 15 155 жителей Ставропольского края. Специалисты утверждают, что это на 9,5% ниже уровня заболеваемости на предыдущей неделе.
Но переменчивые погодные условия на Ставрополье и температурные скачки ещё могут спровоцировать рост числа заболевших.
Для того чтобы защитить себя от простудных заболеваний, необходимо сократить время пребывания в местах массового скопления людей, избегать тесных контактов с теми, кто имеет признаки ОРВИ или гриппа, – комментируют в региональном министерстве здравоохранения.
Профилактика гриппа необходима каждому человеку, ведь он обостряет хронические заболевания, может привести к серьёзным осложнениям.
Среди основных симптомов гриппа медицинские специалисты выделяют резкое повышение температуры тела, головная и глазная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле.
Если эти симптомы присутствуют, то необходимо обратиться к врачу, который назначит лечение. Самолечение может спровоцировать ухудшение самочувствия.
Ранее МедикФорум сообщал, что в Ставропольском крае бесплатно лечат и реабилитируют наркозависимых.
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