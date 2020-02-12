Мужчины могут быть более уязвимы перед коронавирусом
На раннем этапе вспышки вируса в городе Ухань мужчины составляли 68% заболевших. Причем самые тяжелые случаи болезни наблюдались у пожилых представителей сильного пола.
С китайским коронавирусом чаще встречаются мужчины, чем женщины, как предположили сразу несколько исследований в области эпидемии. Среди пациентов медцентра при Университете Уханя 54% были мужчинами. Еще одно исследование показало, что на раннем этапе эпидемии сильный пол вообще представлял 68% заболевших, как пишет Business Insider. Теперь авторы исследования пытаются определить, почему мужчины более уязвимы, и что дает возможную дополнительную защиту женщинам и детям.
Пока что есть версия о том, что данная половая сегрегация объясняется просто тем, кто изначально заболевал вирусом, у кого было больше уже имевшихся болезней, а также о том, что женские гормоны обладают противоинфекционным воздействием. 25% пациентов с коронавирусом, у кого здоровье ухудшилось до необходимости перевода в реанимацию, умирали. Самому молодому из них было 22, но средний возраст жертв вируса составляет 56 лет.
Исследования показали, что у почти половины пациентов имелось еще до заражения какое-либо другое расстройство. Чаще всего к ним относились гипертония, диабет, рак и болезни сердца. Распространенность этих болезней в старшей возрастной группе между полами примерно одинаково, особенно, когда женщина вступает в менопаузу. Но мужчины чуть более часто имеют гипертонию. К примеру, в США 33% мужчин - гипертоники, а среди женщин их пропорция составляет 30,7%. Белые американцы мужского пола заболевают диабетом в 2,5 раза чаще белых женщин. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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