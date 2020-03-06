Чрезмерная дезинфекция рук повышает вероятность заболевания коронавирусом
Излишняя паника из-за обострения эпидемиологической ситуации приводит к тому, что некоторые люди начинают маниакально относиться к профилактике заболеваний. Например, дезинфицировать руки по десятку раз на день. Но такая мера только вредит бактериальной флоре, которая покрывает кожу и защищает её от патогенных микроорганизмов. Об этом предупреждают медики из Великобритании.
"Мыть руки и использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе нужно, чтобы уменьшить передачу нового вируса. Но при этом также возникает риск разрушить нормальную бактериальную флору, которая покрывает кожу и защищает от патогенных микроорганизмов", - утверждают британские врачи.
Особенно опасными при чрезмерном использовании становятся антисептики на основе спирта. Спиртовые соединения не только уничтожают естественную флору, но и приводят к сухости кожи, что является "прямой дорогой" для патогенных организмов.
Британские медики подчеркивают, что мыть руки и придерживаться личной гигиены - это обязательная необходимость, однако необходимо следить за концентрацией профилактических средств.
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