Чрезмерная дезинфекция рук повышает вероятность заболевания коронавирусом

"Мыть руки и использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе нужно, чтобы уменьшить передачу нового вируса. Но при этом также возникает риск разрушить нормальную бактериальную флору, которая покрывает кожу и защищает от патогенных микроорганизмов", - утверждают британские врачи.

Особенно опасными при чрезмерном использовании становятся антисептики на основе спирта. Спиртовые соединения не только уничтожают естественную флору, но и приводят к сухости кожи, что является "прямой дорогой" для патогенных организмов.Британские медики подчеркивают, что мыть руки и придерживаться личной гигиены - это обязательная необходимость, однако необходимо следить за концентрацией профилактических средств.