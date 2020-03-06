В какие страны лучше не лететь из-за коронавируса?

Коронавирус гуляет по миру. Для любителей путешествий это стало настоящей угрозой: поездки могут сорваться в те страны, где разразится эпидемия. Всем известно, что из России в Китай сейчас не попасть – продажа туров приостановлена, самолёты и поезда не ходят. Какие ещё страны лучше не посещать из-за коронавируса? Расскажет MedikForum.ru.





Каких стран лучше избегать из-за коронавируса?





Ростуризм рекомендовал приостановить продажу путевок в Италию, Южную Корею и Иран, а туристов просят не посещать данные страны самостоятельно. Находящимся там гражданам России советуют следовать рекомендациям Роспотребнадзора по соблюдению мер предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. В идеале даже не покидать территории гостиниц, отелей и других мест пребывания. До нормализации ситуации в вышеназванных странах подобные меры будут действовать.





Аналогичная ситуация складывается с распространением коронавируса в японской префектуре Хоккайдо. Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию. Российским туристам лучше не летать в данную область без крайней необходимости. Туроператорам и турагентам необходимо информировать туристов, планирующих поездки в Хоккайдо, об эпидемиологической ситуации.





В каких странах больше всего распространён коронавирус?





По данным на утро 6 марта, в мире подтверждено 98 116 тысяч заболевших новым типом коронавируса. За последние сутки зарегистрировано 2 734 случаев заражения. За всё время эпидемии погибли 3 387 человек, выздоровели 54 965.





В Китае больше всего зарегистрированных случаев заражения новым типом коронавируса: 80 409. Второй страной, с которой связаны сложности в плане распространения коронавируса, стала Италия. Здесь заболели 3 296 человек, погибли 148.





В Иране количество подтвержденных случаев заражения достигло 3513, 107 заболевших умерли. В Японии число заболевших превысило 1000 человек, большая часть – с круизного лайнера Diamond Princess.





Коронавирус уже выявлен более чем в 80 странах. В Бельгии зафиксировано 27 случаев, вирус проник в Венгрию, Францию, Финляндию, Норвегию, США, Австралию, Тайвань, Таиланд. В России официальная статистика радует: всего было зафиксировано четыре случая, жертв нет. У всех заболевших заболевание протекало в лёгкой форме.





При этом в Москве решили предпринять всесторонние меры для профилактики распространения коронавируса. Так, всем приехавшим из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией необходимо обеспечить режим безопасной самоизоляции. Иными словами, подвергнуть себя карантину, находиться две недели дома или в больнице. О посещении стран, где «гуляет» коронавирус, необходимо уведомлять по специальным номерам «горячей линии». Всем карантинным положен больничный, который можно оформить без посещения больницы.





Соблюдение мер предосторожности поможет снизить риск заражения новым типом коронавируса. Необходимо мыть руки, пользоваться антисептиками, носить маски, менять своевременно, не трогать руками лицо, нос, рот и глаза.