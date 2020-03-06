5 продуктов, которых следует избегать при аритмии
Диета - мало обсуждаемый компонент контролирования аритмии, но она является одним из факторов образа жизни, который уменьшает симптомы. Что вам нужно знать?
Аритмия может вызывать острые опасные и пугающие симптомы, такие как:
- Сердцебиение
- Грудная боль
- Усталость
- Затрудненное дыхание
- Головокружение
- Обморок
Продукты, которые необходимо исключить полностью
АлкогольАлкоголь повышает кровяное давление, провоцируя инсульт. Повышает количество липидов в крови, усугубляет сердечную недостаточность, приводит к увеличению веса. Это не просто теоретическое исследование - для пациентов с мерцательной аритмией, наиболее распространенным типом, исследования показали, что как умеренное, так и тяжелое употребление алкоголя усиливают симптомы.
СольНатрий взаимодействует с жидкостью, повышает артериальное давление, что представляет опасность для здоровья людей с определенными типами аритмии. Норма для здорового человека - 5 г., для сердечный пациентов - 2-3 грамма.
Обработанное мясоИсследования показали, что обработанное мясо является тяжелым продуктом для сердца. В нем содержится много соли, нитратов, консервантов. Подумайте о замене колбасы и хот-догов тунцом и курицей.
Рафинированные углеводыМеньше картофеля, белого хлеба, белого риса, но больше коричневого риса, цельнозернового хлеба, овсянки.
СахарРафинированный сахар вреден для общего состояния здоровья. Не удивительно, что он влияет на сердца. Но природные сахара, содержащиеся во фруктах, не обязательно вредны. Большая часть глюкозы, которую мы потребляем, добавляется в продукты питания, и их стоит избегать. Исключите сладкие безалкогольные напитки, мороженое, конфеты, торты, пакетированные соки.
Медикфорум писал о сердечной недостаточности.
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