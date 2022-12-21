Диетолог Тихомирова назвала несладкие продукты с сахаром

«В 100 граммах макарон и круп содержится от 20 до 25 граммов сахара. Как правило, 100 граммов риса – это три столовые ложки, и в них 20 граммов сахара. В обычной порции риса (200 граммов) содержится 60 граммов углеводов», - объяснила Тихомирова «Лайфу».

«При похудении суточная норма углеводов в рационе составляет около 100 граммов», - уточнила диетолог.

О том, что несладкие продукты тоже могут отличаться достаточно высоким уровнем содержания сахара, рассказала в интервью диетолог Елена Тихомирова. В частности, предупредила специалист, организм получает сахар при поедании макарон или риса.Специалист добавила, что людям, которые хотят похудеть, нужно отказываться от продуктов, содержащих много сахара и быстро усваиваемых углеводов.Тихомирова предупредила, что многие люди недооценивают содержание сахара и углеводов в некоторых продуктах. Например, высокоуглеводным продуктом является мед, которым часто пытаются заменить сахар. Кроме того, много сахара содержится в сухофруктах и в соках с мякотью, зефире, мармеладе, пастиле, – хотя все они считаются полезной альтернативой конфетам и печенью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что постоянное употребление некоторых продуктов грозит закупоркой кровеносных артерий.

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