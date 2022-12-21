Врач рассказала о нормальном выпадении волос

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Протяженность периода абсолютно нормального выпадения волос может составлять три–четыре месяца, сообщила врач-трихолог и косметолог Любовь Колесникова.

Врач Колесникова рассказала в интервью, что самые прочные и здоровые волосы – это те, что пребывают в фазе активного роста. Ее продолжительность составляет от 2 до 5 лет, после чего наступает стадия катагена, длящаяся около месяца. На этой стадии происходит отсоединение волосяных луковиц от питающего элемента, хотя волосы все еще сохраняют прочность.

«Спустя месяц наступает фаза телогена, которая и вызывает заметную потерю волос. Протяженность этого периода может составлять около трех–четырех месяцев», - проинформировала Колесникова, беседуя с «Лайфом».

Трихолог отметила, что процесс нормального выпадения волос может показаться пугающим, поскольку их потеря выглядит как более существенная при расчесывании или мытье головы. Многие люди в такой период начинают избегать ситуаций, когда «лезут волосы». Это ошибка. Если волосы достигают стадии телогена, им нужно дать возможность нормально «облететь» и уступить место для новых. Если начинать реже мыть голову или реже расчесываться, это лишь продлит процесс выпадения волос, объяснила специалист.

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Также врач предупредила, что под влиянием стресса или другой патологии стадия роста волос может сокращаться. Тогда досрочно наступает фаза телогена с их заметным выпадением.

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Любовь Колесникова
Любовь Колесникова
Здоровье
врач-трихолог, косметолог
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