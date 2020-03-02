ВОЗ: полное излечение от коронавируса занимает 20 дней
Во Всемирной организации здравоохранения высчитали, сколько нужно времени пациенту, чтобы полностью излечиться от коронавируса нового типа. Представитель организации Тарик Язаревич заявил, что человеку необходимо 20 дней с момента выявления недуга до полного выздоровления.
"Согласно доступным на данный момент исследованиям, период полного выздоровления человека с момента проявления симптомов составляет примерно 20 дней", - цитируют представителя ВОЗ РИА Новости.
По мнению Язаревича, еще рано говорить о выработке иммунитета против коронавируса, поскольку недуг практически не изучен. Сейчас Всемирная организация здравоохранения с большим вниманием относится к сообщениям о повторном заражении коронавирусом. Из-за информации о повторных заражениях в ВОЗ рекомендуют выписать только тех пациентов, которые после выздоровления сдали два теста на коронавирус с разницей в сутки и получили отрицательные результаты.
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