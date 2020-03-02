ВОЗ: полное излечение от коронавируса занимает 20 дней

"Согласно доступным на данный момент исследованиям, период полного выздоровления человека с момента проявления симптомов составляет примерно 20 дней", - цитируют представителя ВОЗ РИА Новости.

По мнению Язаревича, еще рано говорить о выработке иммунитета против коронавируса, поскольку недуг практически не изучен. Сейчас Всемирная организация здравоохранения с большим вниманием относится к сообщениям о повторном заражении коронавирусом. Из-за информации о повторных заражениях в ВОЗ рекомендуют выписать только тех пациентов, которые после выздоровления сдали два теста на коронавирус с разницей в сутки и получили отрицательные результаты.