5 причин, почему полезно пить воду натощак
Мы часто слышим, что достаточное количество жидкости важно для нормального функционирования организма. Но что происходит, когда вы пьете воду натощак, например, с утра, сразу после пробуждения? Только хорошее, утверждают немецкие врачи.
1. Пейте воду натощак: тело очищаетсяНочью тело восстанавливается и обеспечивает расщепление токсинов . Утром выпивая воду натощак, вы помогаете организму буквально избавляться от вредных веществ. Стакан чистой простой воды способствует делению мышечных клеток и новых клеток крови.
2. Улучшается обмен веществПитьевая вода натощак увеличивает скорость метаболизма до 24 процентов. Более высокий метаболизм означает лучшее пищеварение. Потерять вес намного легче, если еда переваривается быстрее. Однако вода должна быть комнатное температуры, или чуть теплой, холодная может повысить аппетит.
3. Изжога и расстройство желудка облегчаютсяРасстройство желудка, кислотный рефлюкс, изжога вызваны повышенной кислотностью.
"Когда кислота попадает в пищевод, вы замечаете неприятный вкус. Если вы пьете воду натощак, как только просыпаетесь утром, вы разбавляете кислоту и предотвращаете изжогу. Желудок начинает работать и готовится к завтраку", - пишет немецкое издание Focus.
4. Улучшается цвет лица и создается естественное сияниеНедостаток жидкости приводит к преждевременным морщинам и большим порам. Результат исследования показал, что 500 мл воды натощак значительно стимулирует кровообращение и делает кожу сияющей.
5. Блестящие, здоровые волосыНехватка воды оказывает влияние на рост волос. Вода составляет четверть веса волоса и обеспечивает их влажностью изнутри. Недостаток жидкости вызывает появление ломкости. Важно много пить в течение дня, но вода натощак оказывает еще большее влияние.
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