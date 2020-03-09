Комбинация углеводов и подсластителей снижает чувствительность к инсулину - исследование

"Возможно, эффект был вызван тем, что кишечник генерировал неточные сообщения для отправки в мозг о количестве присутствующих калорий», - предполагает профессор Дана Смолл.

Опыты на грызунах

"Наши результаты показывают, что иногда можно выпить диетической колы, но не стоит пить ее с большим количеством углеводов. Если вы едите картофель фри, вам лучше пить обычную колу или - еще лучше - воду."