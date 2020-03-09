Комбинация углеводов и подсластителей снижает чувствительность к инсулину - исследование
Новое исследование демонстрирует, что смешивание искусственных подсластителей с углеводами изменяет чувствительность человека к сладкому, что может повлиять на чувствительность к инсулину.
В исследовании, опубликованном в журнале Cell, ученые указывают, что комбинация искусственных подсластителей и углеводов приводит к снижению чувствительности к инсулину у здоровых взрослых. Кишечник реагирует на сукралозу и мальтодекстрин, и сигнализирует, что калорий в два раза больше, чем на самом деле. Со временем эти неправильные сообщения могут привести к негативным последствиям, изменяя реакцию мозга и тела на сладкий вкус.
"Возможно, эффект был вызван тем, что кишечник генерировал неточные сообщения для отправки в мозг о количестве присутствующих калорий», - предполагает профессор Дана Смолл.
Опыты на грызунахВ своей исследовательской работе ученые ссылаются на предыдущие исследования на грызунах, в которых авторы давали животным простой йогурт, к которому добавляли искусственные подсластители.
"Наши результаты показывают, что иногда можно выпить диетической колы, но не стоит пить ее с большим количеством углеводов. Если вы едите картофель фри, вам лучше пить обычную колу или - еще лучше - воду."
С точки зрения общественного здравоохранения эта работа актуальна в контексте пищевых привычек современного человека: мы часто потребляем подсластители вместе с углеводсодержащими продуктами.
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