Что лучше для похудения — считать калории или БЖУ?

Похудение сопровождается изменением питания. Сейчас наверняка многие слышали о подсчёте калорий, соблюдении БЖУ. Это называют правильным подходом к рациону, который позволяет привести тело в идеальную форму, улучшить здоровье.





Но что лучше — считать калории или соблюдать БЖУ? Рассказывает MedikForum.ru.

Подсчёт калорий





Организм каждый день тратит калории, даже если человек лежит на диване и не шевелится. У индивидуума личный основной обмен веществ — количество энергии (калорий), которое тратит организм на поддержание нормальной жизнедеятельности в состоянии покоя. Показатель зависит от разнообразных факторов — генетики, веса, возраста, количества мышечной массы, физиологических особенностей.





Энергия тратится на действия: ходьба, уборка, тренировки, стресс. Даже нервные напряжения способны тратить больше калорий. Сложив оба показателя получите то, сколько калорий расходуется каждый день.





Идеально для похудения считать калории. Нужно потреблять их меньше, чем расходуется. Если соблюдать только баланс жиров-белков-углеводов, но не считать калории, то излишки будут откладываться в жир. Причём организму всё равно - лишнюю белковую куриную грудку вы съели или жирный пончик.





Жир откладывается даже из полезных продуктов, если превышена норма. Потреблять здоровую еду можно в больших количествах, нежели вредную.





Подсчёт БЖУ





Логичный вопрос: для чего тогда считать БЖУ, если во многом решает подсчёт калорий. По идее можно съедать пару бургеров, что будет укладываться в дневную калорийность, и худеть. Однако в таком случае фигура будет далеко не идеальной. Здоровье тоже может быть подорвано.





Соблюдение БЖУ позволяет организму лучше функционировать. Белки нужно как строительный материал для клеток, из белковых аминокислот состоят все ткани, мышцы, волосы, коллаген. Жиры влияют на гормональный фон, помогая усвоению жирорастворимых витаминов. А углеводы выполняют энергетическую функцию. Важно есть сложные углеводы для регулирования работы желудочно-кишечного тракта.





При нехватке одного из компонентов БЖУ могут возникать сбои. Поэтому питание должно быть разнообразным, сбалансированным, чтобы поддерживать здоровье и худеть.





Итак, считать нужно и калории, и БЖУ. Это позволит вернуть мышцам тонус, сохранить здоровье, привести тело в порядок.