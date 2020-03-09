В Москве за последние сутки зарегистрировано еще 3 случая коронавируса
Все заболевшие – вернувшиеся из Италии граждане Российской Федерации.
Только за последние сутки в России зарегистрировано 3 случая коронавирусной инфекции. Все носители инфекции являются гражданами Российской Федерации живущие в столице.
В результате проведенного эпидемиологического расследования было установлено, что все они в течение последних двух недель побывали в Италии. Результаты уже подтверждены анализами. Больные экстренно госпитализированы в специализированные инфекционные боксы.
Помимо самих носителей коронавируса под медицинское наблюдение попали все, с кем незадачливые путешественники успели пообщаться после своего возвращения домой. Друзья и знакомые заболевших так же подверглись лабораторному обследованию и изоляции до получения результатов анализов.
Всего за время эпидемии на территории государства лабораторно подтверждено 20 случаев коронавирусной инфекции. Двое из заболевших - граждане КНР, один – итальянец, а 17 – россияне незадолго до болезни побывавшие на территории Италии.
При этом оба гражданина Китая выписаны из больницы после выздоровления, так же как и один россиянин. Улучшение здоровья наступило и у эвакуированных из Японии пассажиров лайнера Diamond Princess.
Роспотребнадзор предупреждает, что обезопасить себя от заражения смертельной инфекцией можно с помощью соблюдения правил личной гигиены. Для этого необходимо как можно чаще мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук, особенно находясь в местах большого скопления людей, таких как учреждения, аэропорты, общественный транспорт.
Следует иметь в виду, что нельзя касаться рта, носа или глаз немытыми руками; следует дезинфицировать поверхности и устройства, к которым вы постоянно прикасаетесь. Особенно большую опасность представляют экраны смартфонов, пульты, дверные ручки и поручни, клавиатуры компьютеров.
Кроме того, при появлении любых даже самых незначительных симптомов респираторно-вирусной инфекции, следует по возможности никуда не выходить, вызвав на дом врача.
Всем любителям заграничных путешествий Роспотребнадзор настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
Ранее сообщалось, что тема коронавируса по-прежнему остается актуальной в мировых СМИ. Количество заболевших продолжает расти во всем мире, впрочем, как и число успешно выздоровевших.
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