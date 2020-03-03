Масштабные учения по недопущению коронавируса провели в Дагестане
МедикФорум стало известно, что учения по профилактике коронавирусной инфекции провели в медицинских организациях Дагестана Северо-Кавказского федерального округа республиканским центром инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД.
Министерство здравоохранения Дагестана выступило организатором мероприятия, а специалисты центра под руководством главного врача Равганият Мирзаевой без предупреждения посетили целый ряд больниц региона с вводом условного больного.
Особо отметили в пресс-службе министерства здравоохранения, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Республике Дагестан не зарегистрировано.
Основной целью рейдовых учений было отследить правильность действий медицинских специалистов, в соответствии с отправленными им рекомендациями федерального министерства здравоохранения. Подобные учения уже проводились РЦИБиСПИД ранее и способствуют формированию навыков действий на случай возникновения особо опасной инфекции на территории региона СКФО.
Специалисты посетили центральные районные и городские больницы города Каспийск, Карабудахкентского и Каякентского районов, города Дербента, Магарамкентского района.
Согласно сценарию, пациент с возможной коронавирусной инфекцией прибыл из Ирана, через Москву в Дагестан. В момент поступления условного пациента в каждом подразделении показали порядок действий для предотвращения распространения инфекции и быстрого оказания помощи больному.
Ранее МедикФорум сообщал, что губернатор Ставропольского края сказал усилить контроль за состоянием здоровья жителей региона.
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