Масштабные учения по недопущению коронавируса провели в Дагестане

Особо отметили в пресс-службе министерства здравоохранения, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Республике Дагестан не зарегистрировано.

Министерство здравоохранения Дагестана выступило организатором мероприятия, а специалисты центра под руководством главного врача Равганият Мирзаевой без предупреждения посетили целый ряд больниц региона с вводом условного больного.Основной целью рейдовых учений было отследить правильность действий медицинских специалистов, в соответствии с отправленными им рекомендациями федерального министерства здравоохранения. Подобные учения уже проводились РЦИБиСПИД ранее и способствуют формированию навыков действий на случай возникновения особо опасной инфекции на территории региона СКФО.Специалисты посетили центральные районные и городские больницы города Каспийск, Карабудахкентского и Каякентского районов, города Дербента, Магарамкентского района.Согласно сценарию, пациент с возможной коронавирусной инфекцией прибыл из Ирана, через Москву в Дагестан. В момент поступления условного пациента в каждом подразделении показали порядок действий для предотвращения распространения инфекции и быстрого оказания помощи больному.Ранее МедикФорум сообщал, что губернатор Ставропольского края сказал усилить контроль за состоянием здоровья жителей региона.