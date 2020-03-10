Раскрыты эффективные меры защиты против коронавируса

"Наши пограничники контролируют всех пассажиров, которые заезжают в страну с рискованных территорий. Они принимают анкеты, в которых указаны контакты прибывающих", - пояснила Ожиганова.

Эти меры позволяют выявить заболевших людей ещё при въезде в страну. На случай, если все-таки необходимо выехать в другое государство, представитель Роспотребнадзора дала рекомендации, как защитить себя от коронавирусной инфекции.Анна Ожиганова утверждает, что для создания эффективного защитного барьера необходимо использовать все профилактические меры: носить медицинскую маску, мыть руки с мылом, употреблять только термически обработанную пищу, а также бутилированную воду. Также следует отказаться от посещения рынков и торговых лавок, где торгуют мясом или морепродуктами.Также она предостерегла от посещения массовых мероприятий и самолечения. По словам Анны Ожигановой, при появлении первых признаков заражения необходимо сразу обратиться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением.