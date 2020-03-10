Медики назвали признаки отсутствия онкологии

Очень часто уплотнение под кожей принимают за онкологию, однако у медиков есть один эффективный способ достоверно и быстро определить принадлежность образования под кожей. Врачи утверждают, что только незлокачественные новообразования вызывают боль при пальпации. Если же при нажатии на уплотнении не наблюдается - это повод обратиться к врачам.Повышенная температура тела также не является симптомом онкологии. Развитие рака проявляет себя настолько медленно, что иммунная система человека не способа адекватно на нее среагировать и начать процесс борьбы с недугом, чем обычно и объясняет повышение температуры тела.Также медики утверждают, что запоры сменяемые диареей с кровью свидетельствуют об отсутствии онкологии.