Медики назвали признаки отсутствия онкологии
Российские медики рассказали о признаках, которые могут говорить о том, что в организме нет никаких злокачественных новообразований. Интересное наблюдение указывает на то, что продолжительная боль в спине и голове, которая наблюдается более года, не может свидетельствовать о развитии рака в этих частях тела, поскольку онкологические образования за это время уже привели бы к летальному исходу.
Очень часто уплотнение под кожей принимают за онкологию, однако у медиков есть один эффективный способ достоверно и быстро определить принадлежность образования под кожей. Врачи утверждают, что только незлокачественные новообразования вызывают боль при пальпации. Если же при нажатии на уплотнении не наблюдается - это повод обратиться к врачам.
Повышенная температура тела также не является симптомом онкологии. Развитие рака проявляет себя настолько медленно, что иммунная система человека не способа адекватно на нее среагировать и начать процесс борьбы с недугом, чем обычно и объясняет повышение температуры тела.
Также медики утверждают, что запоры сменяемые диареей с кровью свидетельствуют об отсутствии онкологии.
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