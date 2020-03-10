У российского велогонщика Дмитрия Страхова обнаружили коронавирус
Еще один российский пациент с диагнозом – коронавирус. На этот раз речь идет об известном человеке. COVID-19 обнаружен в крови у гонщика российской велокоманды «Газпром-РусВело» Дмитрия Страхова.
Коронавирус у Страхова диагностировали в Арабских Эмиратах, где он должен был принять участие в многодневной гонке «Тур ОАЭ». Однако вскоре два этапа гонки отменили из-за угрозы распространения COVID-19.
Сообщение о госпитализации Дмитрия появилось на официальной странице команды в Instagram.
View this post on Instagram
Гонщик «Газпром-РусВело» Дмитрий Страхов госпитализирован в Абу-Даби с положительным тестом на коронавирус ? Прошло 11 дней с момента, как российская команда была заблокирована в отеле в Абу-Даби в связи с распространением #covid19 ? Три гонщика команды «Газпром-РусВело» были госпитализированы для прохождения дополнительных тестов. Дмитрий Страхов отправился в госпиталь в воскресенье вечером: ? «После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня позитивный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь. Результатов анализов я, правда, не видел. В госпитале провели дополнительные тесты, взяли анализ крови и обещали сообщить результаты в ближайшее время. Жду. Чувствую себя нормально, я соблюдал и продолжаю соблюдать все меры безопасности, надеюсь, что эта ситуация разрешится в скором времени» — Страхов. ? #GazpromRusVelo #велоспорт #болеемзанаших #UAE #covid19 #coronavirus #мид #коронавирус #новостиспорта #cycling #ciclismo
Кроме того, для дополнительных тестов также в больницу доставили еще двух велогонщиков из команды. Сам Страхов заявил, что чувствует себя нормально.
Ранее наш портал «Медикфорум» сообщил, что врачи назвали новые симптомы коронавируса.
Напомним, сейчас в мире насчитывается свыше 115 тысяч заболевших COVID-19.
Оставить комментарий