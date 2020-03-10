У российского велогонщика Дмитрия Страхова обнаружили коронавирус

«Гонщик "Газпром-РусВело" Дмитрий Страхов госпитализирован в Абу-Даби с положительным тестом на коронавирус», - отмечается в записи.

Коронавирус у Страхова диагностировали в Арабских Эмиратах, где он должен был принять участие в многодневной гонке «Тур ОАЭ». Однако вскоре два этапа гонки отменили из-за угрозы распространения COVID-19.Сообщение о госпитализации Дмитрия появилось на официальной странице команды в Instagram. Кроме того, для дополнительных тестов также в больницу доставили еще двух велогонщиков из команды. Сам Страхов заявил, что чувствует себя нормально.Ранее наш портал «Медикфорум» сообщил , что врачи назвали новые симптомы коронавируса.Напомним, сейчас в мире насчитывается свыше 115 тысяч заболевших COVID-19.