У двух россиян в ОАЭ обнаружили коронавирус

Коронавирус в ОАЭ

У двух граждан России в Объединенных Арабских Эмиратах обнаружили коронавирус нового типа. Об этом сообщил Минздрав страны. Ранее в Эмиратах отменили велогонки, поскольку у двух итальянских велосипедистов выявили коронавирус. Медики установили, что именно с ними контактировали россияне.

Это уже шестой случай заболевания коронавирусом в ОАЭ. В стране со смертельным недугом были госпитализированы два итальянца, два гражданина России, немец и колумбиец.
Теги : коронавирус, ОАЭ, эпидемия
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У двух россиян в ОАЭ обнаружили коронавирус