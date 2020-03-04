У двух россиян в ОАЭ обнаружили коронавирус
У двух граждан России в Объединенных Арабских Эмиратах обнаружили коронавирус нового типа. Об этом сообщил Минздрав страны. Ранее в Эмиратах отменили велогонки, поскольку у двух итальянских велосипедистов выявили коронавирус. Медики установили, что именно с ними контактировали россияне.
Это уже шестой случай заболевания коронавирусом в ОАЭ. В стране со смертельным недугом были госпитализированы два итальянца, два гражданина России, немец и колумбиец.
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