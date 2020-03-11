Симптомы рака желудка. Как не спутать его с изжогой?
Рак желудка зачастую обнаруживается на поздних стадиях, поскольку симптомы начинающегося онкозаболевания воспринимаются как проявления менее опасных нарушений, – например, люди думают, что их беспокоит изжога. Как не спутать злокачественный процесс с другими расстройствами органа пищеварения?
Как сообщает MedikForum.ru, рак желудка начинает развиваться в результате аномальной активности опухолевых клеток в его внутренней оболочке. Это заболевание имеет свойство медленно развиваться в течение многих лет. Только знание его симптомов и внимательное отношение к своему телу, здоровью позволяют обнаружить рак желудка в том состоянии, когда его можно успешно лечить.
Большая проблема заключается в том, что проявления онкологического процесса на ранней стадии не беспокоят так сильно, чтобы это заставляло беспокоиться. Если есть симптомы, они, как правило, расплывчаты. Согласно данным авторитетного медицинского ресурса WebMD, эти вероятные сигналы рака могут проявляться как
- Несварение,
- Некоторый дискомфорт в желудке,
- Чувство раздутости после еды,
- Легкая тошнота,
- Ослабление аппетита,
- Изжога.
Опухоль желудка может стать уже большой, когда начнут проявляться другие, более характерные симптомы. В их числе
- Дискомфорт, боль в верхней или средней части живота.
- Кровь в стуле, который выглядит почти черным, смолистым.
- Рвота, в том числе с кровью, которая может походить на кофейную гущу.
- Затруднения при глотании.
- Потеря веса.
- Боль и вздутие в животе после еды.
- Ощущение сытости после употребления небольшого количества пищи.
- Необъяснимая усталость.
- Накопление жидкости в брюшной полости (асцит).
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки позволяют определить рак поджелудочной железы.
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