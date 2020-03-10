Врачи рассказали, как замедлить старение мозга в зрелом возрасте

Специалисты из США сделали открытие, суть которого в том, что у активных пенсионеров объем головного мозга больше, чем у их «ленивых» ровесников.Специалисты провели эксперимент с участием более полутора тысяч людей зрелого возраста. Эксперты подсчитывали количество калорий, которые тратили пенсионеры при выполнение тех или иных заданий, требующих физической активности. В итоге было выделено три группы по уровню активности.Согласно результатам исследования, у самых активных добровольцев объем головного мозга был больше по сравнению с неактивными на 1,4%.