Врачи рассказали, как замедлить старение мозга в зрелом возрасте
Специалисты из США сделали открытие, суть которого в том, что у активных пенсионеров объем головного мозга больше, чем у их «ленивых» ровесников.
Согласно медицинским данным, объем головного мозга у человека начинает уменьшаться на отрезке 60-70 лет. По этой причине пожилые люди медленнее обрабатывают информацию. Ученые доказали, что любая физическая активность – будь то выращивание овощей на участке, садоводство, танцы или плавание помогают замедлить эти процессы.
Специалисты провели эксперимент с участием более полутора тысяч людей зрелого возраста. Эксперты подсчитывали количество калорий, которые тратили пенсионеры при выполнение тех или иных заданий, требующих физической активности. В итоге было выделено три группы по уровню активности.
Согласно результатам исследования, у самых активных добровольцев объем головного мозга был больше по сравнению с неактивными на 1,4%.
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