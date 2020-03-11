Большое количество интимных партнеров связали с риском рака

«Однако впадать в панику не стоит. Исследуемые субъекты, у которых развился рак, также с большей вероятностью пили и курили, что также повышало риск развития рака», - рассказывает доктор Ли Смит, соавтор исследования и преподаватель в Университете Англии Раскин.

В недавней работе, опубликованной в BMJ Sexual and Reproductive Health, ученые оценили данные продольного исследования старения в Англии, которое отслеживает людей в возрасте от 50 лет и старше, проживающих в стране.В число испытуемых вошли 2537 мужчин и 3185 женщин. Средний возраст составил 64 года, ? участников были женаты. Им предложили ответить на вопрос, сколько у них было сексуальных партнеров. Варианты ответов были следующие: 0-1, 2-4, 5-9 и 10 или более.Оказывается, с увеличением числа сексуальных партнеров увеличился и процент людей с диагнозом рак. Женщины, которые сообщили, что у них было 10 или более партнеров, на 91% чаще сталкивались с раком, чем представительницы первой категории (0-1 партнер).Между тем, мужчины, которые утверждали, что имели по крайней мере 10 половых партнеров, получали на 69% больше шансов столкнуться с раком по сравнению с мужчинами первой категории.