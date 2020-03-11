Младенцам по ночам нужно давать выплакаться
Если родители дают младенцам выплакаться по ночам и успокоиться, это не приводит к развитию тревожных расстройств и проблем с поведением. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании.
Почти все молодые родители сталкиваются с ночным плачем детей. Иногда он имеет конкретные причины, и малышу необходимо сменить подгузник, а иногда дети плачут без причин. Они хотят, чтобы родители утешали их, тем самым лишая пап и мам ночного отдыха. Нередко эксперты советуют молодым родителям позволять детям плакать, пока они самостоятельно не успокоятся и не погрузятся в сон. Конечно, такая тактика возможна только в помещениях с хорошей звукоизоляцией.
Есть точка зрения о том, что если детский плач по ночам не прерывать, у ребенка разовьются тревожные состояния и проблемы с поведением. Теперь исследователи Университета Уорвика в Великобритании проследили за психологическим здоровьем 178 малышей и их матерей в течение первых полутора лет жизни ребёнка. Дети плакали к трём месяцам ощутимо реже, если им ранее давали выплакаться в одиночестве. Тактика, подразумевающая возможность самоуспокоения ребёнка после продолжительного плача, не приводила каким-либо серьезным проблемам с психикой к полутора годам.
У детей не наблюдались чаще тревожные расстройства и выраженные проблемы с поведением, по сравнению с теми малышами, чьи родители сразу брали плачущих крох на руки. Исследование убедительно показывает, что подобная тактика не вредит ребёнку, и нет нужды немедленно бросаться к плачущему младенцу. Это негативно влияет на психику родителей, из-за чего она становится менее устойчивой, а вероятность стресса увеличивается, пишет Journal of Child Psychology and Psychiatry. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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