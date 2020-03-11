Бывшую медсестру, заразившую ВИЧ-инфекцией 5 пациентов, осудили на Ставрополье
МедикФорум стало известно, что в Будённовске Ставропольского края прошло закрытое судебное заседание, на котором рассмотрели дело медицинского сотрудника, обвиняемого в халатности, одной из больниц города.
Напомним, что в июле 2018 года жителей Ставропольского края потрясла новость о том, что в больнице ГБУЗ СК «Краевой центр СВМП № 1» Будённовска пять пациентов заражены ВИЧ-инфекцией. Также говорилось о том, что среди пострадавших есть дети.
Будённовским межрайонным следственным отделом регионального СУ СКР все собранные доказательства по этому делу в отношении бывшей старшей медицинской сестры инфекционного отделения медицинского учреждения Виктории Назуровой признаны судом достаточными для вынесения приговора. Женщину осудили по статье «Халатность», прокомментировали в пресс-службе краевого следкома.
По данным следствия удалось выяснить, что в 2018 году Виктория Назурова не обеспечила безопасное для здоровья пациентов проведение лечебных (профилактических) мероприятий. В частности, экс-медсестра не проконтролировала выполнение средним медицинским персоналом ухода за периферическими венозными катетерами, один из которых был от ВИЧ инфицированного пациента. Это повлекло заражение ВИЧ-инфекцией троих детей 2017 года и 2016 годов рождения, а также мужчины и женщины, находившихся в указанный период времени на лечении в инфекционном отделении будённовской больницы.
Приговором суда Виктории Назуровой назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства. Также она лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения на срок 1,5 года.
Ранее МедикФорум сообщал, что министерство здравоохранения Ставропольского края призывает людей, которые прибыли из территорий, где зафиксирован новый вид инфекции коронавирус, и тех, у кого развились после этого симптомы ОРВИ, незамедлительно обращаться в лечебные учреждения, не занимаясь самолечением.
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