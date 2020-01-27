На Ставрополье отремонтируют инфекционное отделение одной из больниц
В Ставропольском крае в городе Железноводске начат капитальный ремонт в инфекционном отделении горбольницы. Как стало известно МедикФорум, из регионального бюджета на эти цели выделено порядка 35 000 000 рублей.
В этом отделении железноводского медицинского учреждения капитального ремонта не было с момента основания. Практически за полвека помещения обветшали, все коммуникации пришли в негодность.
А помощь в этом вопросе пришла от краевой программы капитального ремонта медицинских учреждений Ставропольского края, её инициатором стал губернатор региона Владимир Владимиров. Благодаря этой программе за несколько лет обновили более 100 объектов в сфере здравоохранения края.
В пресс-службе регионального министерства здравоохранения проинформировали, что уже завершены конкурсные процедуры по отбору подрядчиков, которые выполнят капитальный ремонт медотделения в Железноводске и всех необходимых коммуникаций.
Отремонтированное отделение будет соответствовать всем современным требованиям, предъявляемым к инфекционным стационарам. Здесь будут также оборудованы четыре бокса, в том числе для больных особо опасными инфекциями.
На данный момент инфекционное отделение городской больницы закрыто, в целях соблюдения требований санэпидрежима, пациенты перенаправлены в соседние городские больницы Ессентуков и Кисловодска.
– В конце прошлого года краевым правительством было принято решение выделить дополнительно из бюджета Ставропольского края на капитальный ремонт объектов в 23 медорганизациях 875 млн рублей. Они в первоочередном порядке направляются на ремонты стационарных отделений в больницах, участковых больниц, амбулаторий, - отмечает первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Ремонтные работы будут завершены в течение этого года.
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