В Москве ввели запрет на масштабные спортивные и культурные мероприятия

Мэр столицы Сергей Собянин распорядился ограничить проведение различных мероприятий, где массово собираются люди, в связи с распространением коронавирусной инфекции.Как сообщается, данный запрет будет действовать до 10 апреля включительно.На сегодняшний день, говоря об инкубационном периоде covid-19, медики называют период в пять дней. Именно за этот промежуток времени симптомы вируса проявляются у половины зараженных им людей.Иногда симптомы проявляются раньше – через два дня. У подавляющего большинства зараженных симптомы коронавируса проявляются спустя 11 дней.