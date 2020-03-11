В Москве ввели запрет на масштабные спортивные и культурные мероприятия
Мэр столицы Сергей Собянин распорядился ограничить проведение различных мероприятий, где массово собираются люди, в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Запрет распространяется на мероприятия, число участников которых превышает пять тысяч человек. В частности, в Москве уже отменили фестиваль «Крымская весна». Ограничения коснулись и спортивных мероприятий, в том числе проведения футбольных и хоккейных матчей.
Как сообщается, данный запрет будет действовать до 10 апреля включительно.
На сегодняшний день, говоря об инкубационном периоде covid-19, медики называют период в пять дней. Именно за этот промежуток времени симптомы вируса проявляются у половины зараженных им людей.
Иногда симптомы проявляются раньше – через два дня. У подавляющего большинства зараженных симптомы коронавируса проявляются спустя 11 дней.
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