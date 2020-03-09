Запрет на поездки дал "скромные" результаты в борьбе с распространением коронавируса
Углубленный анализ строгих запретов на поездки как внутри, так и за пределами Китая показывает, что они, возможно, мало что сделали для предотвращения распространения коронавируса.
Фактически, даже суровые 90% ограничения на поездки, наложенные на жителей, живущих в эпицентре эпидемии (провинции Ухань), «задержали общее развитие эпидемии всего на 3–5 дней в материковом Китае», согласно данным ученых, опубликовавшим свои выводы 6 марта в журнале Science.
Запрет на поездки оказался малоэффективнымНовое исследование предполагает, что такие усилия, вероятно, лишь временно замедлили международное распространение коронавируса.
Это объясняется тем, что многие необнаруженные случаи уже распространяются по всему миру, считают исследователи, и как только эти случаи «засеяли» новую страну, быстро начались локальные вспышки, не связанные с Китаем.
Новая модель показывает, что даже ограничения на поездки в Ухане, составляющие 90%, ограничивают распространение нового коронавируса в Китае всего на несколько дней.
Почему?
"К 23 января «эпидемия уже была "посеяна" в нескольких точках материкового Китая", - говорят исследователи.
Это скрытое «засевание» происходит из-за того, что 60% случаев коронавируса остаются незамеченными, у многих из зараженных симптомы не проявляются или проявляются в легкой форме.
Что замедлит распространение коронавируса?Эти вмешательства включают шаги здравого смысла: частое мытье рук, «социальное дистанцирование» (без рукопожатия, избегая скопления людей). Важно оставаться дома во время болезни, кашлять в локте и дезинфицировать затрагиваемые поверхности.
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